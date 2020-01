Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Führerschein unterwegs

Bremerhaven (ots)

Ohne Führerschein und in einem nicht angemeldeten Fahrzeug war ein 19 Jahre alter Mann in der Nacht zum Donnerstag in Lehe unterwegs. Er ist einer Streife des Zolls aufgefallen. Die Zollbeamten informierten ihre Kollegen von der Polizei über das Fahrzeug, das ihnen in der Werftstraße aufgefallen war. Bei der Überprüfung durch die Polizisten bestätigte sich der Verdacht, dass der VW nicht angemeldet und nicht versichert war. Überdies konnte der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen und muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

