POL-Bremerhaven: Viel zu schnell

Bremerhaven (ots)

In 57 Fällen waren Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Langener Landstraße zu schnell unterwegs, als sie zwischen 5 Uhr und 6.50 Uhr an einer Kontrollstelle der Polizei vorbeifuhren. Die Polizei hatte dort die Geschwindigkeiten der vorbeifahrenden Fahrzeuge überprüft. 50 der betroffenen Fahrer lagen nur soweit über dem Tempolimit, dass sie jetzt mit einer Verwarnung rechnen müssen. 7 Fahrer waren aber deutlich zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit während des Kontrollzeitpunkts lag bei 92 Stundenkilometern. Regelmäßig zieht ein solcher Verstoß ein Bußgeld von 200 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünder-Datei in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.

