Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger von Auto angefahren

Bremerhaven (ots)

Eine 39 Jahre alte Frau und ihre 8-jährige Tochter wurden am Dienstagmorgen an der Ecke Deichstraße/ Keilstraße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Kleinwagens hatte die beiden Fußgänger übersehen, als er aus der Deichstraße nach links in die Keilstraße abbiegen wollte. Die Mutter wollte mit ihrer Tochter dort an der Ampel die Straße überqueren. Sowohl für den Autofahrer, als auch für die Fußgänger zeigten die Ampeln "Grün". Vorsorglich wurden die Frau und ihr Kind zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell