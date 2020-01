Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Unfallzeugen

Bremerhaven (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, kam es in der Schönianstraße, nahe der Ludwigstraße, gegen 08.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender PKW beschädigt wurde. Ein Zeuge hatte die Situation beobachtet und anschließend einen Zettel am geschädigten Fahrzeug befestigt. Die Polizei will den Sachverhalt klären und die Ermittler bitten den/die Zeugen sich unter der Telefonnummer 0471/953-3164 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell