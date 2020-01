Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vandalismus in Kleingartenanlage

Bremerhaven (ots)

Die Kleingärtner sind entsetzt. Am Sonntagmorgen, 12.01.2020, 09.00 Uhr, stellten sie fest, dass zuvor Unbekannte in die gepflegte Gartenanlage 'ERIKA' an der Jakob-Kaiser-Straße eingedrungen waren und 19 Parzellenhäuschen aufgebrochen hatten. Die Innenräume wurden durchsucht. Dabei wurde erheblicher Sachschaden an den liebevoll gestalteten Freizeitgrundstücken angerichtet. Zäune, Gartentore und viele Scheiben wurden von den Tätern brutal zerstört. Es wird derzeit zusammengefasst, was gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3231 entgegengenommen.

