Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gerüstteile gestohlen

Bremerhaven (ots)

Gerüstteile im Wert von mindestens 9.000 Euro haben unbekannte Täter am Sonntagnachmittag in der Ringstraße gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Das Material zum Gerüstbau befand sich fest verzurrt auf der Ladefläche eines Lkw, der in der Ringstraße abgestellt war. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr haben die Täter dann u.a. die Rahmen und Geländer abgeladen und mitgenommen. Überdies wurden auch noch zwei Reifen des Lkw beschädigt. Jetzt hofft die Polizei, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell