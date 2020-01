Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperverletzung nach Streit in Gaststätte

Bremerhaven (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es am 12.01.2020 zu einer Körperverletzung in einer Gaststätte im Fischereihafen. Gegen 00.20 Uhr stritten sich zwei Frauen und zwei Männer im Lokal An der Packhalle IV. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und eine der Frauen (33) ging zu Boden. Die Polizei wurde alarmiert und schlichtete die Streitigkeiten. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und begleiteten die Streithähne nach draußen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell