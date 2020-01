Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer fährt betrunken vor Polizeirevier

Bremerhaven (ots)

Als ein Streifenwagen der Polizei am Abend des 11.01.2020 durch die Hinrich-Schmalfeldt-Straße in Richtung ihres Reviers fuhren, kam ihnen gegen 19.30 Uhr ein PKW entgegen. Der Fahrer fuhr auffallend unsicher und die Beamten wendeten. Sie fuhren dem BMW ein Stück hinterher und beobachteten mehrere Verkehrsverstöße. In der Rickmersstraße wurde das Fahrzeug gestoppt. Bei der Kontrolle lag Alkoholgeruch (-ausgehend vom Fahrer) in der Luft. Der 42-Jährige kramte minutenlang in seiner Geldbörse. Seinen Führerschein fand er jedoch nicht. Am Revier stellte sich heraus, dass ihm dieser schon vor einiger Zeit entzogen wurde. Nach einem Alkoholtest wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

