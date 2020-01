Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Paletten-Diebstahl aufgeflogen

Bremerhaven (ots)

Drei Männer im Alter zwischen 28 und 36 Jahren sind am Donnerstagabend von der Polizei festgenommen worden, nachdem von einem Firmengelände in der Straße Am Lunedeich 22 Europaletten gestohlen wurden. Durch eine technische Einrichtung erhielt der Eigentümer der Paletten eine Alarmierung, dass die Paletten abtransportiert wurden. Er rief daraufhin sofort die Polizei. Die nahm die Verfolgung der Täter auf, die mit einem Kleintransporter in Richtung Hambergen flüchten wollten. Das nützte ihnen jedoch nichts. Die Polizei Niedersachsen konnte den Transporter anhalten und die Tatverdächtigen festnehmen. Bei der Überprüfung des Kleintransporters stellten die Beamten fest, dass sich noch weitere neue Elektrogroßgeräte auf dem Fahrzeug befanden. Jetzt wird geprüft, ob auch sie aus Diebstählen stammen. Die Ermittlungen dauern an.

