Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Glück gehabt

Bremerhaven (ots)

Eine aufmerksame Passantin hat in der Nacht zum Donnerstag dafür gesorgt, dass eine 53 Jahre alte Autofahrerin ihren Autoschlüssel wiederbekommen hat. Den hatte sie im Schloss ihres Wagens stecken lassen. Die Passantin bemerkte gegen 1.20 Uhr, dass die Autoschlüssel eines VW noch in der Tür steckten. Der Wagen war am Straßenrand des Debstedter Wegs abgestellt. Die Zeugin rief daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen die Schlüssel an sich und konnten über das Kennzeichen die Halterin ermitteln und aufsuchen. Sie bekam schließlich ihre Schlüssel zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell