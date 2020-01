Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer an Auto - Tatverdächtiger festgenommen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sollte in der Ringstraße ein Pkw in Brand gesetzt werden. Eine Passantin bemerkte in den frühen Morgenstunden das Feuer und rief die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten mit einem Feuerlöscher die Flammen noch so rechtzeitig löschen, dass ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Der Pkw, ein Audi, wurde beschädigt, ist aber weiter nutzbar. Ganz in der Nähe konnten die Polizisten einen 30 Jahre alten Mann festnehmen, der im Verdacht steht, das Feuer angezündet zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

