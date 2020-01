POL-Bremerhaven: Eule sitzt vor der Tür

Polizei Bremerhaven

Da staunte eine Anwohnerin am späten Mittwochabend nicht schlecht, als sie ihre Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Suhr-Straße öffnete: Vor der Tür saß eine leibhaftige Schleiereule. Das war vermutlich das Letzte, was die Frau vermutete, als sie gegen 22.35 Uhr Geräusche hörte und nachsehen wollte. Das Tier befand sich im Treppenhaus und hatte sich hoffnungslos verflogen. Nun saß die Eule da und schien auf Hilfe zu warten. Dafür sorgte die Anwohnerin, die bei der Polizei anrief. Vorsichtig traten die Beamten an das Tier heran und konnten es nach kurzer Zeit einfangen. Behutsam wurde der nachtaktive Jäger wieder nach draußen gebracht und in die Freiheit entlassen.

