Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Luxusproblem gelöst

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 07.01.2020 verließ ein Geschäftsmann seine Firma in der Bremerhavener City und wollte nach Hause fahren. Seinen Wagen hatte er direkt vor dem Geschäft geparkt. Zu seiner Verwunderung stand der große SUV jetzt nicht mehr da. Der 73-Jährige suchte zu Fuß die Umgebung ab, doch der Touareg war weg. Offensichtlich hatten unbekannte Täter das hochwertige Fahrzeug gestohlen. Der 'Geschädigte' alarmierte die Polizei. Die Beamten fahndeten im Stadtgebiet. Zwischenzeitlich rief der Senior zuhause an, um sich abholen zu lassen. Dort erhielt er die Auskunft, dass der gesuchte Wagen doch hier sei. Der 73-Jährige war heute Morgen mal mit der S-Klasse zur Arbeit gefahren. Daran hatte er nicht gedacht...

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell