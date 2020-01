Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 03.01.2020 kam es in Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Gegen 13.15 Uhr hatte ein Autofahrer seinen Wagen auf dem Parkstreifen in der Grashoffstraße abgestellt. Als der Halter gegen 14.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ein Zettel an der Windschutzscheibe befestigt. Darauf befand sich ein Kennzeichen, dass offensichtlich ein Unfallzeuge hier notiert hatte. Die Polizei ermittelt und bittet den Zeugen sich unter der Telefonnummer 953-3164 zu melden.

