Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Einfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag oder -abend in ein Einfamilienhaus in der Triftstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zur Aufklärung des Falls. Die Einbrecher haben zwischen 14.30 Uhr und 22 Uhr eine Scheibe eingeschlagen, das Fenster geöffnet und sind in die Wohnung geklettert. Dort haben sie das Mobiliar nach Beute durchsucht. Einige Schmuckstücke fielen ihnen dabei in die Hände. Anschließend konnten sie offenbar unerkannt flüchten. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell