Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 05.01.2020 kam es in Geestemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Johannesstraße und wollte an der Kreuzung Schillerstraße links einbiegen. Dabei beachtete der 27-Jährige nicht die Vorfahrt eines PKW, der zu diesem Zeitpunkt auf der Schillerstraße stadteinwärts fuhr. Der Fahrer (59) konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und es kam zu einer leichten Kollision. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

