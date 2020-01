Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erst Alkohol dann Randale

Bremerhaven (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren wurden am frühen Sonnabendmorgen (04.01.2020), gegen 00.15 Uhr, vorläufig festgenommen nachdem sie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pferdebade erhebliche Sachbeschädigungen begangen hatten. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die drei diverse Mülleimer beschädigt und die Plexiglasscheiben von den Einkaufswagenüberdachungen zerstört hatten. Danach flüchteten sie über den Parkplatz in Richtung Eisenbahnunterführung Beuthener Straße. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen gelang es, die Täter auf dem Gelände eines angrenzenden Verwertungsbetriebes zu stellen und vorläufig festzunehmen. Sie räumten die Taten ein. Alle drei standen unter Alkoholeinfluss. Die 16 und 17jährigen Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf mehrere tausend Euro. Gegen die Täter wurden Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell