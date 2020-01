Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer in der Stresemannstraße

Bremerhaven (ots)

Zu einem Zimmerbrand wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Freitag in der Stresemannstraße gerufen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Mieterin kam kurz nach ein Uhr nach Hause und bemerkte, dass ihre Wohnung voller Rauch war. Sofort schloss sie die Türen und begab sich nach draußen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, so dass ein größerer Schaden vermieden werden konnte. Die Wohnung kann aber zunächst nicht weiter genutzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft jetzt unter anderem, ob ein technischer Defekt für die Brandentstehung ursächlich war. Für die Dauer des Löscheinsatzes musste der Verkehr auf der Stresemannstraße um die Einsatzstelle herumgeleitet werden.

