Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Einbruch Geld gestohlen

Bremerhaven (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Mieter einer Wohnung in der Daimlerstraße am späten Donnerstagabend: Bei ihm wurde eingebrochen. Als er kurz nach 23 Uhr nach Hause kam, musste er feststellen, dass seine Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus aufgebrochen war. Der oder die Täter durchsuchten zwischen 20.45 Uhr und 23 Uhr die Wohnung und nahmen dort deponiertes Bargeld mit. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung des Falls.

