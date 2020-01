Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Ein dunkel gekleideter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag alle vier Reifen an einem Pkw in der Schifferstraße zerstochen. Anwohner riefen die Polizei. Die Anwohner hörten gegen 0.50 Uhr ein lautes Zischen von der Straße und sahen dann noch den unbekannten Mann weglaufen. Er hatte zuvor mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen eines grauen Skodas zerstochen. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3321) weitere Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

