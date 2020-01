Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Silvester: Feuerwerk setzt Balkone und Mülleimer in Brand - Pkw ausgebrannt - Feuer in Supermarkt

Eine Reihe von Bränden wurde der Polizei in der Silvesternacht gemeldet. Dabei landeten Feuerwerkskörper auf Balkonen und setzten Mülleimer in Brand. Durch eine herabgefallene Rakete wurde gegen Mitternacht in der Körnerstraße ein Balkon in der dritten Etage in Mitleidenschaft gezogen. Dort entzündete die Rakete einen Mülleimer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Größere Schäden entstanden nicht. Kurze Zeit später wurde die Polizei in die Bütteler Straße gerufen. Dort brannte es in einem Verschlag, der an einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der zweiten Etage grenzt. Durch die Hitze wurde die Hausfassade beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Gegen 1.30 Uhr brannte Hausmüll auf einem Balkon in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Nachbarn hatten das Feuer im dritten Obergeschoss entdeckt und die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Gleichzeitig begannen sie selber mit dem Löschen vom Balkon darüber. Auch hier konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Etliche Müllgefäße gerieten in der Silvesternacht in der Stadt in Brand. So wurde die Polizei am Silvesterabend gegen 20.50 Uhr in die Straße Im Bruch gerufen, dort geriet ein Müllgefäß an einem Einfamilienhaus in Brand. Nachbarn waren sofort zur Stelle und begannen damit, das Feuer zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. In der Robert-Blum-Straße brannten gegen 1.45 Uhr am Neujahrstag zwei Müllbehälter völlig aus. Sie standen an einem Müllablageplatz etwas abseits eines Mehrfamilienhauses. Gegen 5.30 Uhr brannte es am Jugendgästehaus in der Gaußstraße. Auch hier ist ein Müllbehälter in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Personen kamen auch hier nicht zu Schaden. Jedoch wurden Garagenwände durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 3.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Nordstraße gerufen. Dort geriet ein abgestellter Pkw in Brand. Das Feuer breitete sich so schnell aus, dass der Wagen nur noch als Totalschaden angesehen werden kann. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bremerhavener Straße brach in einem Supermarkt gegen 3.55 Uhr ein Feuer aus. Passanten schilderten der Polizei, dass sie eine Person haben weglaufen sehen. Im Geschäft gerieten Kartons und gelagerte Waren in Brand. Die über dem Geschäft liegenden Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, muss noch geklärt werden. Die Polizei (Telefon 953 4444) ermittelt jetzt nach den jeweiligen Verursachern der Feuer und hofft, dass Zeugen wertvolle Hinweise geben können.

