POL-Bremerhaven: Montag vor Silvester: Feuerwerk richtet Schäden an

Großen Schaden richtete der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerk am Montagnachmittag im Brookackerweg an. Kinder hatten Feuerwerkskörper angezündet und damit eine Hecke in Brand gesetzt. Aus einer Gruppe von 11 bzw. 12 Jahre alten Kindern heraus wurden gegen 15.40 Uhr verschiedene Knallkörper angezündet und weggeworfen. Einer der brennenden Feuerwerkskörper flog dabei in eine Hecke und setzte sie sofort in Brand. Das Feuer dehnte sich schnell weiter aus und zerstörte die Hecke auf etwa 10 Meter. Darüber hinaus verbrannten etwa 30 Quadratmeter Rasenfläche. Ein Zaun, sowie ein Gartenhaus kamen ebenfalls zu Schaden. Der Gesamtschaden liegt geschätzt bei über 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Eine weitere Hecke wurde am Montagabend in der Lerchenstraße durch Feuerwerk in Brand gesetzt. Eine Anwohnerin konnte gegen 18.30 Uhr beobachten, wie eine Rakete in der Hecke landete und sie entzündete. Auf einer Länge von fünf Metern brannte sie fast komplett ab. Wer dafür verantwortlich war, steht noch nicht fest. Kurz vor 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Auf der Bult gerufen. Hier wurde nach Zeugenaussagen auch von mehreren Personen geknallt, als plötzlich ein Mülleimer in Brand geriet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, doch die vorher anwesenden Personen waren bereits weggelaufen. Gegen 20.15 Uhr ging bei den Einsatzkräften eine weitere Meldung ein, dass eine Hecke brennen würde. Diesmal in der Kurt-Schumacher-Straße. Auch dort gaben Zeugen an, dass eine Feuerwerksrakete die Hecke in Brand gesetzt hatte. Der Schaden blieb in diesem Fall aber gering.

