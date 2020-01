Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gesprengter Zigarettenautomat

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 31.12.2019, haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Plett-Straße erheblich beschädigt. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Gegen 3.30 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und schaute daraufhin aus dem Fenster. Sie sah drei dunkel gekleidete Personen weglaufen. Als sie später nachschaute, entdeckte sie den beschädigten Zigarettenautomaten, der offenbar aufgesprengt werden sollte. Das gelang den Tätern aber nicht. Ein geparktes Fahrzeug, das in unmittelbarer Nähe zum Automaten stand, wurde dabei ebenfalls durch umherfliegende Teile beschädigt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von weiteren Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben.

