Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Farbschmierer festgenommen

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonnabendmorgen (28.12.2019), gegen 01.15 Uhr, konnte die Polizei in den Parkanlagen des Waldemar-Becke-Platzes einen Mann festnehmen, der zuvor mehrere Hausfassaden mit Filzstiften und Farbspray beschmiert hatte. Der 32-Jährige war von einem Zeugen bei seiner Tätigkeit beobachtet worden. Der rief die Polizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung ab. Die Beamten stellten den Mann im Park als er gerade eine Bank beschmierte und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der folgenden Nachschau konnten vier weitere blaue Farbschmierereien in Form eines Schriftzuges an Hausfassaden festgestellt werden. Gegen den 32-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell