Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angebliche Schusswaffe

Bremerhaven (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen am frühen Sonnabendnachmittag (28.12.2019) gegen 13.30 Uhr die Polizei zum Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Frederikshavner Straße. Zuvor hatten sie beobachtet, wie ein junger Mann in seinem PKW mit einer Schusswaffe hantierte. Die Einsatzkräfte näherten sich dem beschriebenen Wagen und forderten den Fahrer und zwei weitere Insassen auf, das Fahrzeug zu verlassen und sich auf den Boden zu legen. Die jungen Männer verhielten sich kooperativ und befolgten die Anweisungen der Beamten. Im Wagen lag auf dem Beifahrersitz eine schwarze Schusswaffe, die sich bei näherer Untersuchung als Schreckschusswaffe darstellte. Der 18jährige Besitzer gab an, die Waffe am Vortag für Silvester gekauft zu haben. Den erforderlichen kleinen Waffenschein hatte er nicht. Der junge Mann bedauerte sein Verhalten - trotzdem wurde eine Strafanzeige nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 WaffG wegen des Führens der Schreckschusswaffe gegen ihn gefertigt.

