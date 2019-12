Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW gerät in Brand

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendvormittag (28.12.2019), gegen 10.10 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Hans-Böckler-Straße gerufen. Dort war ein Opel Astra während der Fahrt in Brand geraten. Der 27jährige Fahrzeugführer hatte das Feuer im Motorraum zunächst gar nicht bemerkt. Erst als Passanten ihm Zeichen gaben, wurde er auf den Rauch aufmerksam. Er parkte den Wagen und verließ mit seiner Ehefrau und dem 1jährigen Sohn das Fahrzeug. Die drei Personen blieben unverletzt. Die Flammen weiteten sich über den Motorraum und die komplette Fahrzeugfront in den Innenraum aus. Die Feuerwehr löschte den Opel ab. An dem Wagen entstand Totalschaden. Nach dem Abtransport musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die junge Familie wurde von einer Streifenwagenbesatzung nach Hause gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

