POL-Bremerhaven: Einbrecher festgenommen

Bremerhaven (ots)

In den Donnerstagabendstunden, gegen 22:35 Uhr, wurde der Polizei ein möglicher aktueller Einbruch in der Ratiborer Straße gemeldet. Ein Nachbar hatte auf einem Grundstück einen Taschenlampenschein gesehen und ein "Knacken" wahrgenommen. Der Melder ging sofort davon aus, dass es sich hierbei um einen Einbrecher handeln könnte und meldete seine Feststellungen über den Polizeinotruf 110 der Polizei. Die am Einsatzort eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses einen 54-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei der Überprüfung des von dem Täter mitgeführten Fahrrades konnten die Polizeibeamten ermitteln, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und wird bald wieder seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden können.

