Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Patient randaliert im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Zu gefährlichen Situationen kam es am Morgen des 25.12.2019 im Klinikum Mitte an der Wiener Straße. Gegen 08.00 Uhr sollte dort ein Mann auf die Toilette geführt werden. Der 24-Jährige wurde zuvor als hilflose Person mit Alkoholvergiftungserscheinungen eingeliefert. Der Patient zeigte sich auf seinem Toilettengang unkooperativ und sehr aggressiv. Er beleidigte das hilfsbereite Klinikpersonal in deutscher und russischer Sprache auf das Übelste. Kurz darauf kam es zu einem Handgemenge. Mehrere Ärzte und Pflegerinnen/Pfleger versuchten den Mann zu beruhigen. Doch der schlug plötzlich um sich und verletzte eine Mitarbeiterin am Hals. Die Polizei wurde alarmiert. Nachdem feststand, dass der Aggressor nicht mehr behandlungsbedürftig war, wurde der 24-Jährige festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Wegen seiner bemerkenswerten Aggressivität mussten während des Transportes Handfesseln angelegt werden. Auch die Polizeibeamten mussten sich schwerwiegende Beleidigungen mit Todesdrohungen gefallen lassen. Am Nachmittag des 25.12.2019 wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen, nachdem er sich beruhigt hatte. Mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung, sowie Kostenrechnungen sind das Ergebnis dieser Eskapade.

