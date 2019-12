Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 24.12.2019 fuhr ein PKW-Fahrer vom Grundstück eines Autohauses in den fließenden Verkehr der Stresemannstraße. Dabei kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt den westlichen Radweg der Stresemannstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Der 40-jährige Autofahrer hatte sich auf den südlich fließenden Fahrzeugverkehr konzentriert und den herannahenden Radfahrer zu spät wahrgenommen. Der 35-jährige Radfahrer wusste, dass er falsch fuhr. Er verletzte sich bei sich bei dem Sturz am Fuß und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell