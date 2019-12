Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Mit roher Gewalt öffneten unbekannte Täter am frühen Morgen des 25.12.2019 eine Tür zu einem Eis-Café in der Weserstraße. Gegen 06.45 Uhr wurden die Bewohner des Hauses durch ihre Einbruch¬meldeanlage unsanft aufgeweckt. Einbrecher hatten kurz zuvor eine Eingangstür mit brachialer Gewalt aufgebrochen und waren in einen dahinterliegenden Flur gelangt. Dort wurde ein akustischer Alarm ausgelöst und der oder die Täter flüchteten.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

