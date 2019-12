Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 2 Beifahrer bei Unfall verletzt

Am Abend des 23.12.2019 kam im Stadtteil Mitte-Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem jeweils die Beifahrer verletzt wurden. Gegen 20.30 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem PKW die Hafenstraße stadtauswärts und wollte Am Leher Tor nach links in die Pestalozzistraße abbiegen. Dabei übersah die Fahranfängerin auf der Hafenstraße ein entgegenkommendes Auto. Dessen 21-jährige Fahrerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindern. Im Kreuzungsraum kam es daher zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei der schwerer Sachschaden entstand. Die Beifahrerin im Verursacherfahrzeug (18) und der Beifahrer (55) im PKW der Geschädigten wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

