Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von Fahrbahn abgekommen

Bremerhaven (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein 26 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters am Sonntagabend in der Barkhausenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Es entstand hoher Sachschaden. Der 26-Jährige befuhr gegen 22 Uhr die Barkhausenstraße in Richtung Rotersand. Dann kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Diesen schob er über den Bordstein auf den Gehweg, wobei noch ein Signalmast und ein Metallbügel abgeknickt wurden. Darüber hinaus wurde ein dort abgestellter Anhänger ebenfalls beschädigt. Die beiden Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Die Sachschäden wurden zunächst auf über 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell