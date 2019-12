Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall nach Rotlichtfahrt

Bremerhaven (ots)

Ein Radfahrer verursachte am Mittag des 21.12.2019 einen Verkehrsunfall in Geestemünde-Nord. Der 54-Jährige fuhr gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Stresemannstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Grimsbystraße missachtete der Mann das Rotlicht der Ampelanlage für seine Fahrtrichtung und es kam zu einer Kollision mit einem PKW, der gerade auf der Rechtsabbiegerspur von der Grimsbystraße in die Stresemannstraße einfuhr. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Fahrrad geschleudert und stürzte. Der 54-Jährige klagte über Schmerzen in der Hüfte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell