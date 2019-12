Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Volltrunken mit PKW unterwegs

Bremerhaven (ots)

Für Unruhe sorgte in der Nacht zum 22.12.1019 eine Frau im Stadtteil Klushof. Nach einem Kneipenbesuch in Lehe stieg die 31-Jährige gegen 02.00 Uhr volltrunken in ihren PKW und fuhr los. Irgendwie fuhr die Frau von der Melchior-Schwoon-Straße/Werftstraße in den kleinen Saarpark und krachte dort gegen einen Baum. Mit ihrem erheblich beschädigten Fahrzeug ging die Fahrt weiter in Richtung Auf den Sülten. Dort beobachtete ein Anwohner, wie es zu einem weiteren Unfall mit einem geparkten PKW kam und alarmierte die Polizei.

Fahrertür geöffnet, Schlüssel abgezogen

Die Beamten konnten die Fahrt in der Hafenstraße, Höhe Am Siel beenden, als die Beschuldigte gerade wenden wollte. Die Fahrerin war erheblich alkoholisiert und spuckte um sich. Die 31-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ihr Polo wurde abgeschleppt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach der Blutprobenentnahme wurde die Beschuldigte in das Polizeigewahrsam eingeliefert, weil sie sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Es entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

