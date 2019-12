Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nicht zurückgewichen

Bremerhaven (ots)

Auge in Auge standen sich am Donnerstagabend eine 30 Jahre alte Autofahrerin und ein 58-jähriger Pkw-Fahrer in der Weißenburger Straße gegenüber. In der engen Straße war ein Vorbeifahren nicht möglich. Daraufhin verließ der 58-Jährige sein Fahrzeug. Nach Zeugenaussagen befuhr die 30-Jährige kurz vor 19 Uhr mit ihrem Auto die Weißenburger Straße in Richtung Raabestraße. Als sie schon fast vor der Einmündung war, kam ihr der 58-Jährige aus der Raabestraße kommend entgegen. Beide begegneten sich in der engen Straße und blieben stehen. Als keine Einigung zustande kam, wer zuerst durchfahren kann, stieg der 58-Jährige aus seinem Wagen aus, ließ das Auto mitten auf der Straße stehen und ging davon. Erst nach einigen Minuten kehrte er zurück und setzte sich wieder in sein Auto. Die Polizei löste schließlich die "verfahrene" Situation auf und leitete ein Strafverfahren wegen Nötigung ein.

