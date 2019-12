Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger rennt vor PKW

Bremerhaven (ots)

Ein 39jähriger Fußgänger wurde am Mittwochnachmittag, gegen 15.25 Uhr, auf der Rickmersstraße von einem PKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Passanten leisteten 1. Hilfe. Der 39-Jährige hatte versucht im dichten Feierabendverkehr die Fahrbahn der Rickmersstraße in Höhe Hausnummer 4 zu überqueren, um zu einem gegenüberliegenden Imbiss zu gelangen. Dabei schlängelte er sich durch die verkehrsbedingt vor der Ampel wartenden Fahrzeugeschlangen der Links- und Rechtsabbieger und rannte unvermittelt auf den in Richtung Westen führenden Fahrstreifen. Ein 20jähriger Polo-Fahrer, der zuvor von der Hafenstraße nach rechts in die Rickmersstraße abgebogen war, erkannte den Mann zu spät und konnte trotz langsamer Fahrgeschwindigkeit weder abbremsen noch ausweichen. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Fußgänger zuerst über die Motorhaube in die Windschutzscheibe und dann über das Fahrzeugdach geschleudert. Bevor er auf der Fahrbahn aufschlug, berührte er noch einen geparkten Audi. Passanten kümmerten sich um den Mann und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte 1. Hilfe. Nach Erstversorgung wurde er einem Krankenhaus zugeführt. Die Fahrzeugschäden schätzt die Polizei auf ca. 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

