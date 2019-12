Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autos gerammt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 3164) sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag in der Straße Auf dem Reuterhamm ereignet hat. Dort ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug entlanggefahren und hat drei Fahrzeuge und einen Anhänger beschädigt, die am Fahrbahnrand abgestellt worden waren. Es entstanden Blechschäden und Lackkratzer, eine Stoßstange wurde herausgebrochen und ein Spiegel beschädigt. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben.

