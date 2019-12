Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Tankstelle

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter stiegen in der vergangenen Nacht gewaltsam in eine Tankstelle in der Weserstraße ein und flohen anschließend in einem dunklen PKW. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise über Auffälligkeiten unter der Telefonnummer 953-4444. Möglicherweise zerbrach während der Tatausführung eine Scheibe des benutzten Tatfahrzeuges.

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 01.20 Uhr, fuhr der dunkle Pkw, bei dem es sich laut Zeugenhinweisen um einen 5-türigen Kombi gehandelt haben könnte, auf das Tankstellengelände. Zwei Männer stiegen aus, brachen gewaltsam die Eingangstür der Tankstelle auf und betraten dann den Verkaufsraum. Nach kurzer Zeit flohen die Täter mit bisher unbekanntem Diebesgut in stadtauswärtiger Richtung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

