Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Eigenen Hund getreten

Bremerhaven (ots)

Ein unter Alkohol und Drogeneinfluss stehender Mann fiel in der Nacht zum heutigen Mittwoch (18.12.2019) durch das Misshandeln seines Hundes im Stadtzentrum auf. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes griff der 30-Jährige die einschreitenden Polizeibeamten an.

Zeugen waren gegen 02.40 Uhr in der Schleswiger Straße Ecke Kirchenstraße auf den 30-Jährigen aufmerksam geworden, als er seinen Hund trat und würgte. Nachdem eine Zeugin den Mann auf sein Verhalten angesprochen hatte, schlug dieser mit der Hand gegen ihr Auto, verletzte sich dabei und entfernte sich vom Ort. Am Auto entstanden keine Schäden.

In unmittelbarer Nähe konnte der Tatverdächtige von der Polizei angetroffen werden. Bei stark schwankender Stimmungslage griff der 30-Jährige, bei dem auch Drogen sichergestellt wurden, die Polizisten an. Der Angreifer wurde überwältigt und festgenommen. Das eingeschüchterte, jedoch offensichtlich unverletzte Tier wurde beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell