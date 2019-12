Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher schlafen in Wohnmobil

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in 3 Fällen von Sachbeschädigung bzw. Diebstahl in Mitte-Nord. In den zurückliegenden Wochen wurden in der Rudloffstraße 3 Wohnmobile/Wohnwagen aufgebrochen, die dort zum überwintern abgestellt waren. Die unbekannten Täter beschädigten die Scheiben der Fahrer-/Beifahrertüren oder hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Campern. Es wurde verschiedene Dinge entwendet, die dort zurückgelassen wurden. Die Ermittler der Polizei fanden bei der Besichtigung Blutspuren und Zigarettenkippen. Allem Anschein nach dienten die Mobilheime eine Zeit lang den Unbekannten als Schlafunterkunft.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3241 oder 953-3221 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell