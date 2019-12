Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Müllentsorgung auf Friedhof

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabend, 14.12.2019, entdeckte ein Spaziergänger diversen Müll auf dem Friedhof in Geestemünde. Gegen 09.00 Uhr wurde dort eine Menge Unrat festgestellt, der auf einer größeren Fläche verteilt war. Das Szenario wirkte wie eine Haushaltsauflösung. Alte Sanitäranlagen, Rohrleitungen, Kinderspielzeug, Sportartikel, Bauschutt, Industrieabfälle und Haushaltsabfälle, Altreifen und Möbelteile sowie Karosserieteile von Fahrzeugen wurden an mehreren Stellen auf dem Friedhofsgelände illegal entsorgt. Teilweise wurde Grabstätten mit Unrat bedeckt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell