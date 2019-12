Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fußgänger nach Unfall leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein 58 Jahre alter Fußgänger wurde am Sonnabendnachmittag an der Ecke Schillerstraße/ Düppelstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 52-jährige Autofahrerin hat ihn zu spät bemerkt. Der Fußgänger war gegen 17.10 Uhr auf der Schillerstraße unterwegs und wollte an der Düppelstraße die Straße überqueren. Das sah die Autofahrerin zu spät und fuhr dem 58-Jährigen gegen seine Beine. Der klagte über Schmerzen, wollte aber selbständig einen Arzt aufsuchen.

