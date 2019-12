Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlener Pkw geht in Flammen auf

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden die Feuerwehr und Polizei auf den Parkplatz Ackmann im Dorumer Weg gerufen. Dort brannte gegen 2.20 Uhr ein Pkw. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Wagen bereits in voller Ausdehnung. Erst, als das Feuer komplett gelöscht war, konnten die Polizisten anhand der verbrannten Kennzeichen feststellen, dass der Wagen offenbar zuvor gestohlen worden war. Der Eigentümer des Peugeot mit diesen Kennzeichen hatte den Verlust seines Fahrzeugs am vergangenen Dienstag gemeldet. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 4444) um weitere Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten.

