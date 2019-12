Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Postkästen gesprengt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonnabendnachmittag im Schierholzgebiet zwei Postkästen gesprengt. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17 Uhr und 17.40 Uhr hörten Anwohner zunächst in der Spadener Straße und später in der Beuthener Straße jeweils einen lauten Knall. Als sie nachsahen, was passiert war, konnten sie jeweils mehrere Jugendliche auf Fahrrädern erkennen, die wegfuhren. In unmittelbarer Nähe waren die Briefkästen der Post zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, womit die Briefkästen gesprengt wurden und wer die Täter waren.

