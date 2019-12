Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche nach Rollerdiebstahl festgenommen

Bremerhaven (ots)

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jungen sind in der Nacht zum Donnerstag in Geestemünde von der Polizei festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, einen Motorroller gestohlen zu haben. Die beiden Jugendlichen fielen der Polizei kurz nach Mitternacht im Kammerweg auf, weil sie auf einem Motorroller ohne Helme fuhren. Als sie angehalten und kontrolliert werden sollten, flüchteten sie vor den Beamten. In der Straße An der Mühle ließen die beiden jungen Männer den Roller zurück und flüchteten zu Fuß weiter. In der Wielandstraße konnten die beiden Beschuldigten festgenommen werden, nachdem sie versucht hatten, sich zu verstecken. Die Polizisten stellten fest, dass der Motorroller kurzgeschlossen war und der Eigentümer den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte. Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen entdeckten die Polizeibeamten überdies einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und beschlagnahmten ihn. Die Ermittlungen dauern an.

