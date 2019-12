POL-Bremerhaven: Barauszahlung verhindert

Polizei Bremerhaven

Den richtigen Riecher hatte am Nachmittag des 10.12.2019 die Mitarbeiterin eines Kreditinstitutes in der Bürgermeister-Smidt-Straße, als gegen 16.00 Uhr ein älterer Herr die Schalterhalle betrat und überraschend seine Ersparnisse in bar abheben wollte. Die Polizei wurde informiert. Die Beamten nahm Kontakt zu dem 80-Jährigen auf und stellten fest, dass der arglose Senior gerade von einem Fremden überrumpelt wurde. Kurz zuvor hatte ein Auto neben dem Geschädigten angehalten, als der 80-Jährige gerade zu Fuß in der Lloydstraße unterwegs war. Der Fahrer gab sich als 'alter Bekannter' aus und erschlich sich schnell wortgewandt das Vertrauen des Rentners, der dann zu dem Täter ins Auto stieg und sich von ihm gern nach Hause fahren ließ. Dort zeigte der Fremde plötzlich eingeschweißte Lederjacken vor, die der Senior zu einem absoluten Schnäppchenpreis erwerben könnte. Der überrumpelte Rentner stimmte einem Kauf zu und der Fremde fuhr ihn zum Kreditinstitut. Die Polizei setzte alles daran, den Tatverdächtigen bei der Geldübergabe zu stellen. Doch der hatte sich noch schnell entfernen können.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

Die Polizei warnt immer wieder vor Straftaten zum Nachteil älterer Menschen und hält Tipps im Internet bereit: https://www.polizei.bremerhaven.de/senioren.html Familienmitglieder müssen ihre älteren Semester über Praktiken und Vorgehensweisen der geschickt operierenden Täter informieren. Im Zweifelsfall immer die Polizei alarmieren!

