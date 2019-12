Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Entwendeten Anhänger entdeckt

Bremerhaven (ots)

Nach der Öffentlichkeitfahndung der Bremerhavener Polizei nach einem entwendeten Fahrschulanhänger meldete sich am Nachmittag des 10.12.2019 ein Mann bei der Polizei. Der Kranführer aus der Dockstraße hatte den gesuchten Anhänger in der Labradorstraße entdeckt. Der 25-Jährige hat den Facebook-Account der Polizei Bremerhaven abonniert und war entsprechend gut informiert. Er gab den Beamten seine Erkenntnisse gleich weiter. Die Polizei stellte den Anhänger sicher und schleppt ihn ab.

Bezug: Pressemitteilung vom 10.12.2019

Anhänger gestohlen

Die Polizei (Telefon 953 4444) fahndet nach einem Fahrschul-Anhänger, der am vergangenen Wochenende aus dem Fischereihafen gestohlen wurde. Der weiße Anhänger wurde am vergangenen Sonnabendnachmittag in der Straße Am Lunedeich, kurz vor der Grönlandstraße, in einer Parkbucht abgestellt. Als er am Montagmorgen wieder benutzt werden sollte, war er verschwunden. Der geschlossene Anhänger hat zwei Achsen und ist mit dem Logo einer Fahrschule versehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

