POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen

Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die zwischen vergangenen Freitagmittag und Montagmittag begangen wurde. Der Besitzer eines Opel Astra erstatte am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei und schilderte den Beamten, dass er seinen Wagen über das Wochenende in der Nettelstraße abgestellt hatte. Ein unbekannter Täter hatte dann eine Seitenscheibe eingeschlagen, ohne das Fahrzeug zu öffnen oder etwas zu stehlen. Die ermittelnden Beamten hoffen jetzt, dass zeugen etwas gesehen oder gehört haben.

