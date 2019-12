Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handtaschen-Dieb festgenommen

Bremerhaven (ots)

Gleich mehreren aufmerksamen Zeugen war es zu verdanken, dass ein 45 Jahre alter Mann am Montagnachmittag nach einem Handtaschen-Diebstahl im Klinikum Reinkenheide festgenommen werden konnte. Die Zeugen beobachteten den 45-Jährigen, wie er im Park am Klinikum auf einer Bank saß und eine Damenhandtasche durchsuchte. Danach warf er die Tasche in den Teich und ging davon. Die Zeugen verfolgten den Mann und riefen die Polizei. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Während er zur Sache schwieg, hatten weitere Zeugen zwischenzeitlich die Handtasche aus dem Wasser herausholen können. Darüber hinaus meldete sich der Ehemann der Handtaschenbesitzerin und gab an, dass die Tasche im Krankenhaus gestohlen wurde, als er dabei war, seine Frau zu einer Untersuchung zu bringen. Das aus der Tasche gestohlene Geld konnte sichergestellt werden. Die Handtasche war allerdings völlig durchnässt. Gegen den 45-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt.

