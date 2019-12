POL-Bremerhaven: Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Polizei Bremerhaven

Die Bremerhavener Polizei ermittelt zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonnabend, 07.12.2019 in der Schiffdorfer Chaussee ereignet hatte. In der Nacht kam es in Höhe des E-Centers kurz nach 02.00 Uhr zu einer Karambolage zwischen zwei PKW, bei der der Unfallverursacher flüchtete. Angeblich soll an der Unfallstelle zu diesem Zeitpunkt auch ein Fußgänger auf die Fahrbahn gestolpert/geschubst worden sein. Die Polizei sucht diese Fußgänger -bzw. Zeugen die Hinweise geben können. Telefon: 0471 953-3164 oder 953-3142

